Okupanci na Krymie mają problem. "Próbowali uspokoić mieszkańców"

Zdaniem polityka, Rosjanie skupiają się teraz na dostarczaniu paliwa do strefy działań wojennych, co oznacza, że "ludności cywilnej będzie go w dalszym ciągu brakować". Czubarow jest przekonany, że wszystko, co okupanci dostarczą na Krym, "ostatecznie zostanie skierowane jako zaopatrzenie najeźdźców na froncie".