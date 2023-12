Ukraina buduje fortyfikacje. Brytyjski wywiad o planach Kijowa

Konferencja Wołodymyra Zełenskiego. Padły słowa o Polsce

Prezydent odniósł się m.in. do szans na zakończenie trwającej od lutego zeszłego roku wojny z Rosją. - Nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. Nawet nasi dowódcy i zachodni partnerzy, którzy mówią, że wojna przyszła na lata, tak naprawdę tego nie wiedzą. To jest dialog, to są opinie - powiedział przywódca.