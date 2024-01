"To terytorium decydujące". Amerykański generał wskazał klucz do zakończenia wojny

To jest to, co nazywamy "terytorium decydującym" - mówił generał Ben Hodges, odnosząc się do kwestii odzyskania Krymu przez Ukrainę. Według byłego dowódcy sił Stanów Zjednoczonych w Europie, to właśnie Krym będzie najważniejszym terytorium dla zakończenia wojny.