Zełenski o działaniach zachodnich partnerów. "To niedopuszczalne"

- Ataki dronów Shahed nie mają sensu militarnego i nie mogą go mieć. To terroryzm, którego celem jest wyłącznie niszczenie życia , wyłącznie zastraszenie ludzi - podkreślił Zełenski w wypowiedzi opublikowanej w mediach społecznościowych.

- Świat wie, co może przeciwdziałać terroryzmowi. Świat ma wystarczającą liczbę systemów obrony przeciwrakietowej, systemów ochrony przed dronami Shahed i rakietami. Opóźnianie dostaw broni do Ukrainy, systemów obrony przeciwrakietowej w celu ochrony naszych ludzi, prowadzi niestety do takich strat. Do tego, że lista dzieci, którym Rosja odbiera życie, stale rośnie - zaznaczył ukraiński prezydent.