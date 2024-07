Wychodzi na to, że wielu mężczyzn zostawiło sprawę na ostatni dzień . Do wtorku można wprowadzać informacje na temat zmiany danych. Wymaga tego Ministerstwo Obrony.

Ukraina. Nowe prawo o mobilizacji, możliwe kary

Co więcej, w grę wchodzą także sankcje finansowe. Grzywna może wynieść od 17 do 25 tys. hrywien (od ok. 1,6 tys. do ok. 2,4 tys. złotych - red.).