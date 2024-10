W centrum Kijowa w środę odbyła się akcja protestacyjna bliskich osób, które zaginęły lub wzięto je do niewoli podczas walk o ojczyznę. W trakcie zebrani przemawiali, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o pomoc. Apelowano także do ukraińskich i zagranicznych organizacji.