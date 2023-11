Tkają siatki maskujące i produkują świece. Wymuszają to na nich Rosjanie

Okupanci zmuszają nieletnich Ukraińców i Ukrainki do tkania siatek maskujących dla armii rosyjskiej - donosi Centrum Narodowego Oporu. Według informacji organizacji w przypadku nieobecności uczniów na takich zajęciach, wzywa się do szkoły ich rodziców i grozi im pozbawienie praw rodzicielskich. To nie pierwszy taki przypadek na okupowanych przez Rosję terenach.