Rosja zaczęła wykorzystywać nowe, tanie drony do ataków na Ukrainę. Maszyny mają rozpoznawać pozycje ukraińskiego wojska, filmować i służyć jako "wabiki". "To kolejne dowody na to, że Rosja stara się dostosować swoją taktykę i wypróbować nową technologię, by zdobyć przewagę" - ocenia agencja Reutera.