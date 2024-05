"W kierunku kupiańska walki trwają w rejonie leśnym na północ od miasta. Sytuacja jest trudna w rejonie Kisiliwki, gdzie wróg próbuje przebić się przez naszą obronę i dotrzeć do rzeki Oskił . Intensywne walki trwają w rejonie Iwanowa i na podejściu do Czasiw Jaru. Wróg za wszelką cenę próbuje utrzymać się w mieście, wykorzystuje najnowsze T-90M, BMP-3, BMD-4, które w trakcie natarcia są zwykle niszczone przez naszą broń przeciwpancerną i drony" - napisano.

Wojna na Ukrainie. Gdzie trwają najcięższe walki?

Rosja otworzy nowy kierunek ataku? Petro Czernym o ofensywie na Sumy

Do aktualnych informacji napływających z frontu w Ukrainie odniósł się ekspert wojskowy, pułkownik Petro Czernyk . Zdaniem żołnierza w obwodzie sumskim może zostać rozmieszczonych kilka grup batalionowo-taktycznych, które będą starały się wejść na głębokość od trzech do ośmiu kilometrów od granicy .

- Naprzeciwko obwodu sumskiego i charkowskiego skupionych jest do 50 tysięcy żołnierzy wroga, do 400 czołgów i 1000 pojazdów opancerzonych, a także do 1000 artylerii lufowej, w tym dział przeciwlotniczych. Czy to wystarczy, aby najeźdźcy przebili się? Nie, to za mało. Muszą podnieść wskaźniki operacyjne przynajmniej do 100 tysięcy - tłumaczył.