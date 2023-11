Wojna w Ukrainie. "Tani sposób na wprowadzenie wywiadu w błąd"

- To konkurs rysunkowy armii, który odbywa się na lotniskach agresora, ale jest to naprawdę tani sposób na wprowadzenie w błąd ukraińskiego wywiadu , rozpoznania powietrznego i wywiadu kosmicznego. Nie ma to jednak żadnego wpływu na nasze działania - mówił w rozmowie z RBK Ukraina, Andrij Jusow.

Specyficzne malowidła są jednak łatwe do wykrycia dla ukraińskiej armii, a to w związku z tym, że nie rzucają one żadnego cienia. Widać to szczególnie na zdjęciach satelitarnych wykonanych nad lotniskiem Engels w obwodzie saratowskim w Rosji. W tym przypadku namalowane zostały dwa bombowce strategiczne Tu-95.