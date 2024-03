Tajny okręt wróci do służby. Rosja zapowiada testy

Okręt nie był używany od 2019 roku - wówczas na jego pokładzie doszło do pożaru, który doprowadził do śmierci 14 marynarzy. Według oficjalnej wersji Ministerstwa Obrony Rosji na stacji głębinowej AS-31 pojawił się ogień w akumulatorowni, a potem błyskawicznie przedostał się do dalszych sektorów. Od tego wypadku "Łoszarik" był w naprawie.

