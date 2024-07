Moskwa rozbudowuje swoją "flotę cieni" złożoną z tankowców należących do firm zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - informuje Financial Times. Zdaniem ekspertów to odpowiedź Moskwy na działania krajów Zachodu, które mogą w najbliższym czasie zdecydować o nałożeniu sankcji na rosyjski gaz.