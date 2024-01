Szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Rzecznik Pentagonu o szczegółach

W związku z tym szkolenie ukraińskich wojskowych może potrwać od pięciu do ośmiu miesięcy. Ma obejmować ono m.in. manewry z przechwyceń, zwalczania obrony powietrznej wroga czy bezpośredniego wsparcia lotniczego.

Szkolenie pilotów F-16. USA przekazały, kiedy mają być gotowi

- Myślę, że ukończą szkolenie w okolicach końca roku, ale nie mogę wskazać bardziej konkretnego terminu - zaznaczył generał brygady Ryder. Ukraińska Prawda przypomina, że ukraińscy piloci przybyli do USA we wrześniu 2023 roku. Niewielka grupa skierowana została do bazy lotniczej w Lackland w San Antonio w Teksasie, gdzie musiała odbyć kurs językowy.