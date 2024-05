Rosyjska armia koncentruje swoje ataki na przygranicznych miejscowościach obwodu charkowskiego . "The Washington Post" zauważył, że pięciu rosyjskim batalionom udało się w pięć dni wejść w głąb terytorium Ukrainy na prawie osiem kilometrów, zajmując szereg miejscowości. To najszybciej postępujące działania ofensywne od zakończenia pierwszej fazy wojny. Ukraiński Sztab Generalny przekazał, że Moskwa odniosła też "taktyczny sukces" w toczących się walkach o Wołczańsk .

Kyryło Budanow wskazuje strategiczny cel Rosji

Zdaniem Kyryła Budanowa, po ustabilizowaniu frontu w obwodzie charkowskim Rosja przeprowadzi nową ofensywę w obwodzie sumskim. - Co do obwodu sumskiego, Rosjanie początkowo planowali operację, a obecnie utrzymują tam niewielkie zgrupowanie sił na pograniczu w rejonie miasta Sudża. Jednak na razie sytuacja nie pozwoliła im przejść do aktywnych działań i zacząć realizować ich planu - powiedział we wtorek, cytowany przez przez ukraińską agencję UNIAN.