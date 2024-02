Deklaracja szefa ukraińskich służb specjalnych (HUR) padła w trakcie wywiadu udzielonego francuskiemu dziennikowi "Libération". Kyryło Budanow odniósł się w nim do wydarzeń z listopada 2023 roku, kiedy to jego żona i doradczyni mera Kijowa Witalija Kliczko, Marianna, trafiła do szpitala na skutek zatrucia metalami ciężkimi. W tym samym czasie leczeniu poddano także kilku pracowników HUR.