Kyryło Budanow w wywiadzie dla serwisu Ukrainska Prawda odniósł się do rozpoczętego w sobotę ataku Hamasu na Izrael . Jak przyznał, dostrzega "rosyjskie ślady" podczas wojny w Izraelu .

- Wyraźnie widzimy, ze broń zdobyta w Ukrainie została przekazana przez Rosjan Hamasowi. To głównie uzbrojenie piechoty. Są pewne informacje, że coś trafiło też do Hezbollahu , ale na razie nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić - powiedział, cytowany przez serwis.

Wojna w Izraelu i pomoc wojskowa dla Ukrainy

- Moim zdaniem, jeśli konflikt będzie ograniczony czasowo do kilku tygodni, to nie powinniśmy się martwić - mówił.

Budanow: Dość szybko zbliżamy się w kierunku trzeciej wojny światowej

- Widzimy kilka konfliktów, które na pierwszy rzut oka wydają się być regionalne, z wyjątkiem Ukrainy, ale one wszystkie są ze sobą powiązane przez udział tych samych krajów. Wydaje mi się, że dość szybko zbliżamy się w kierunku trzeciej wojny światowej - stwierdził.

Odnosząc się do wojny w Ukrainie ocenił, że rosyjska gospodarka może pozwolić sobie na prowadzenie wojny do 2025 roku, maksymalnie do 2026 roku. - Oni walczą rękami zmobilizowanych, brakuje im amunicji, brakuje broni - ocenił.