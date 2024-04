Szef Pentagonu potępił ukraińskie ataki. "Wpływ na globalną sytuację"

Lloyd Austin stwierdził, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie mogą przyczynić się do globalnej destabilizacji rynku energetycznego. Szef Pentagonu ocenił, że lepiej by było, gdyby Ukraina skoncentrowała się na atakach na cele wojskowe

Szef Pentagonu skrytykował ukraińskie ataki

W związku z trwającą wojną Austin wezwał Kongres Stanów Zjednoczonych do zatwierdzenia dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zaznaczył, że system wsparcia pomógłby również zwiększyć produkcję obronną w samych USA.

Do słów szefa Pentagonu dotyczących energetyki odniósł się bardzo krytycznie republikański senator Tom Cotton , który ocenił, że administracja prezydenta Joe Bidena utrudnia aktywne działania Ukrainy ze względów politycznych.

Wojna w Ukrainie. Wzmożone ataki na rosyjskie rafinerie

Do ataków na rafinerie dochodziło już m.in. w obwodzie kałuskim, orłowskim i w Riazaniu. Ukraina rozpoczęła masowe ataki składów ropy, by skierować siły Rosji w głąb kraju, odciągnąć je od linii frontu i utrudnić działanie rafinerii, których praca potrzebna jest chociażby do produkcji paliw samolotowych.