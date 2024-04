Wojna w Ukrainie. Kijów zarządza ewakuacje szpitali

Władze Kijowa przekonują, że informacja o tym, że w wymienionych przez szefa białoruskiego KGB szpitalach przebywa personel wojskowy "To absolutne kłamstwo i prowokacja wroga, którą próbuje on wykorzystać do ataku na infrastrukturę cywilną stolicy".