- Trzy miesiące temu powiedziałem o trzech latach jako horyzoncie jaki mamy na podjęcie decyzji. (...) Dlaczego trzy lata? To właśnie teraz jest ten czas, gdy podejmujemy decyzje o strategicznym znaczeniu. To teraz jest ten czas, gdy podejmujemy decyzje, które znajdą odzwierciedlenie w planowaniu strategicznym, w adaptacji, w transformacji armii, w transformacji infrastruktury, również w kulturze politycznej. To dzieje się nawet na naszych oczach, a również w transformacji kultury społeczeństwa i armii, bo armia jest czymś, co wynika, wyrasta z tkanki społecznej, jaką jest naród - uzasadnił.