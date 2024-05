Komentarz odnoszący się do stanowiska szefa ukraińskiego MSZ pojawił się w mediach społecznościowych Mariji Zacharowej . Propagandystka już na samym wstępnie obraziła dyplomatę nazywając go "Kułebiszczem" i stwierdzając, że "kłamie tak samo, jak oddycha, czyli nerwowo".

"A teraz prawda. Rosyjskie 'źródła' podają, że Rosja nigdy nie odmówiła negocjacji od kwietnia 2022 roku , kiedy to na prośbę Wielkiej Brytanii reżim w Kijowie zablokował proces negocjacyjny, o który sam prosił. W ciągu ostatnich dwóch lat teza ta pojawiła się w tysiącach wywiadów, wypowiedziach i przemówieniach rosyjskich urzędników" - napisała.

"Jeśli chodzi o wspominany przez Kułebę 'szczyt pokojowy' w Szwajcarii, jest to kolejne oszustwo wymyślone przez Departament Stanu USA, I każdy to rozumie. Jak mogą zwoływać konferencję pokojową ci, którzy jednocześnie z rzekomo pacyfistycznymi inicjatywami dostarczają broń do strefy konfliktu?" - dodała.