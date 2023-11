Do sieci trafiło nagranie, na którym zobaczyć można szaleńczy pościg ukraińskiego drona FPV za rosyjskim UAZ-452, znanym także jako "Buchanka". Dzięki zarejestrowanemu obrazowi widać, jak Rosjanie próbowali się bronić, m.in. podejmując się zestrzelenia maszyny, co jednak nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. To dron sił zbrojnych Ukrainy wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.