Ołeksij Daniłow: Na froncie zawsze jest ciężko. To wojna

Odnosząc się do rezultatów ukraińskiej kontrofensywy, stwierdził, że "oczywista jest chęć lepszej sytuacji w kwestii doprowadzania do wyzwolenia ukraińskich terenów". Przyznał również, że doszło do "dużych i ważnych wydarzeń" na Morzu Czarnym. - 20 proc. floty Rosji już nie istnieje. I tu nie chodzi o jakieś szalandy na 5-30 osób. To wielkie okręty wojskowe, które wysłaliśmy tam, gdzie 13 kwietnia 2022 roku trafił flagowy rosyjski krążownik Moskwa - mówił.