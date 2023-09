Sukces Ukraińców. Wdarli się za linię obrony Rosjan

Rosja i Ukraina zintensyfikowały ataki głęboko za liniami

Autorzy raportu wskazali, że Ukraińcy prawdopodobnie nasilają swoje ataki na okręty Floty Czarnomorskiej. To jednak nie one martwią najwyższe kręgi władzy w Rosji.

" Eksplozje w bazie lotniczej Czkałowsk pod Moskwą muszą być strategicznym problemem dla rosyjskich przywódców . To wrażliwe miejsce ponieważ stacjonują tam specjalistyczne samoloty oraz te, którymi podróżują rosyjscy przywódcy" - napisano w raporcie. O ataku na bazę Czkałowsk poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy. Do akcji dywersyjne miało dojść w poniedziałek.

" Nieznani sprawcy podłożyli materiały wybuchowe i wysadzili samoloty AN-148 or Iła-20 " - napisały ukraińskie służby na Telegramie. Jak wtedy informowano, maszyny należały do 354. specjalnego pułku lotnictwa. Służby podkreślały, że lotnisko jest pilnie strzeżone, ponieważ w bazie stacjonują też samoloty, którymi latają członkowie rosyjskiego rządu oraz Iły-80 tzw. "samoloty dnia zagłady".

Rosjanie mszczą się nalotami

Źródło: Ministry of Defence, Institute for the Study of War