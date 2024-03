Ukraińskie drony morskie uszkodziły rosyjski okręt patrolowy projektu 22160 "Siergiej Kotow" - poinformowały we wtorek media w Ukrainie. Do akcji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Ukraiński atak na rosyjski okręt

Na pokładzie znajdowało się ok. 80 osób - przekazał Kanał24.ua. Nie wiadomo, co dokładnie stało się z załogą.

Strona ukraińska poinformowała, że koszt zatopionego statku to ok. 65 mln dolarów.

Jednostka rosyjska została trafiona u wybrzeży okupowanego Krymu. Użytkownicy sieci społecznościowych piszą, że stało się to niedaleko miasta Kercz na wschodzie półwyspu, skąd prowadzi most przez Cieśninę Kerczeńską do Rosji. Most był wyłączony z ruchu przez kilka godzin.