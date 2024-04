Maksym Kuźminow jako rosyjski pilot wojskowy walczył przeciwko Ukrainie, ale zdezerterował. Uprowadził śmigłowiec i przeszedł na stronę Kijowa. Jego ucieczka do Ukrainy była wydarzeniem. Występując na konferencji prasowej w Kijowie, oświadczył, że nie może zrozumieć, dlaczego jego "ukochana ojczyzna" przystąpiła do wojny z Ukrainą. Dostał pół miliona euro od Ukraińców i mimo próśb, by został i walczył przeciwko Rosji, wyjechał do Hiszpanii. W miasteczku nad Morzem Śródziemnym - Cala de Villajoyosa koło Alicante kupił sobie apartament.

