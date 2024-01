Stanowcze oświadczenie Zełenskiego. "Musimy przetrwać ten rok"

- Każdego dnia, każdej nocy dochodzi do nowych zaciekłych starć - powiedział Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina współpracuje z partnerami, by pakiety obronne dotarły do Kijowa jeszcze w tym miesiącu. - Aby tej zimy, podobnie jak poprzedniej, rosyjski terror nie mógł w niczym wygrać. Jeśli przetrwamy ten rok, przetrwamy całą wojnę - ocenił prezydent.