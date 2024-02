Najpierw zamrożenie rosyjskich aktywów, a następnie przejęcie środków - to plan względem Kremla. - Stosunek do Zachodu będzie jak do złodziei - oceniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Urzędniczka zapowiedziała działania odwetowe. Sojusznicy Kijowa dążą - jej zdaniem - do przejęcia rosyjskich środków w celu "utrzymania krwawego konfliktu ukraińskiego".