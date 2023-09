Spotkanie w USA wstrząsnęło Zełenskim. Pokazano zdjęcia

Zgodnie ze swoimi zapowiedziami w mediach społecznościowych zaraz po przylocie do Stanów Zjednoczonych prezydent udał się do szpitala uniwersyteckiego Staten Island, gdzie przebywają na leczeniu ukraińscy weterani . Ranni na froncie żołnierze otrzymali w amerykańskiej placówce protezy rąk i nóg i przechodzą rehabilitację .

- Bądźcie silni - powiedział ukraiński prezydent do pacjentów szpitala - Wróćcie szybko do domu, dziękuję za waszą służbę - żegnał się z rodakami.

Amerykański szpital oferuje protezy ukraińskim żołnierzom

- To dla nas bardzo ważne, aby nasi partnerzy usłyszeli wszystkie nasze słowa i przesłanie - powiedział Zełenski cytowany przez serwis NDTV World - Jeśli w ONZ jest miejsce dla rosyjskich terrorystów, to pytanie nie jest skierowane do mnie , to pytanie do wszystkich państw członkowskich - stwierdził.