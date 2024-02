Wołodymyr Zełenski do Donalda Tuska: Proszę, byś przyjechał na granicę

Wcześniej w środę w mediach społecznościowych prezydenta Ukrainy przekazano: "Na polskiej granicy panuje blokada. Wraz z urzędnikami państwowymi: wicepremier Olgą Stefaniszyn, ministrami Dmytro Kułebą, Ołeksandrem Kubrakowem, Mykołą Solskim szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację i ustaliliśmy dalsze kroki. Będą to szybkie kroki ". Zełenski w komunikacie zwrócił się też bezpośrednio do Donalda Tuska:

"Poleciłem naszemu rządowi, by w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. I proszę ciebie, Donaldzie, panie premierze, by pan też przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę cię, byś poparł ten dialog" - napisał Zełenski, podkreślając, że sprawy "nie można odkładać". "To jest bezpieczeństwo narodowe. Najbliższe dni dają nam na to szansę" - zaznaczył ukraiński prezydent.