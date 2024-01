- Mówimy dziś o resecie stosunków pomiędzy naszymi krajami. Ten reset odbywa się na zasadach równości i wzajemnej pomocy, na warunkach partnerstwa i wspólnego celu, niezależności i dobrobytu naszych krajów - przekazał premier Ukrainy Denys Szmyhal podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem w Kijowie. - To, co było dla mnie priorytetem, to odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi, co jest wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt - mówił z kolei polski premier.