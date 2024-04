Specjalny trybunał osądzi Putina. Wiadomo, kiedy powstanie

Europejski komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders o utworzeniu specjalnego, międzynarodowego trybunału do osądzenia rosyjskiego przywództwa wojskowo-politycznego przekazał w rozmowie z Deutsche Welle.

Trybunał dla osądzenia Putina w "końcowej fazie"

Jak zaznaczył, tworzenie specjalnego trybunału znajduje się w "końcowej fazie". - Kolejny krok to kwestia woli politycznej. Teraz jest dopiero początek roku, a do końca roku powinno to być możliwe - powiedział.