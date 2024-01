Specjalna wiadomość CIA do Rosjan. Pokazali nagranie

"Nasi przywódcy sprzedają kraj za pałace i jachty, podczas gdy nasi żołnierze żują zgniłe ziemniaki i strzelają ze starożytnej broni" - mówi po rosyjsku główny bohater filmu stworzonego przez CIA. To forma apelu skierowanego do Rosjan rozczarowanych przywódcami swojego kraju. Amerykańscy agenci zachęcają w ten sposób do przekazywania danych wywiadowczych.