Specjalna misja Chin w Europie. Dyplomaci odwiedzą Polskę

Informacje o "misji pokojowej" przekazała rzecznik resortu spraw zagranicznych Chin Mao Ning. Jak podkreśliła, doprowadzenie do zawieszenia broni i znalezienia rozwiązań pokojowych jest obecnie najpilniejszym zadaniem światowych przywódców.

- Specjalny przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej do spraw euroazjatyckich Li Hui od 2 marca odwiedzi Rosję, siedzibę Unii Europejskiej , Polskę , Ukrainę , Niemcy i Francję , aby promować polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego - przekonywała.

- Chiny nie były obojętnym widzem, nie dolewały oliwy do ognia, nie mówiąc już o czerpaniu z tego korzyści. Wszystko, co robiliśmy, miało na celu osiągnięcie konsensusu w sprawie zakończenia działań wojennych i torowania drogi do negocjacji pokojowych - mówiła Ning.