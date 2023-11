Rosja. Sołowjow ostro o niemieckiej minister. "Berlin zapłonie"

- Annaleno Baerbock, zobaczysz, jak z powodu twojej skorumpowanej głupoty Berlin zapłonie, a na Reichstagu zawiśnie sztandar zwycięstwa . Jesteś głupią babą, która próbuje pomścić męża swojej babki, ale nie swojego dziadka, który walczył przeciwko sowieckim żołnierzom pod Königsbergiem. Cóż, teraz jest to Kaliningrad - mówił Sołowjow, kilkukrotnie nazywając niemiecką minister "głupią".

Sołowjow do Annaleny Baerbock. "Jesteś nikim"

- I najważniejsze - zdajesz sobie sprawę z tego, że zanurzasz etnicznych Niemców w płomieniach wojny? Ty, która nawet nie byłaś przez nikogo wybrana. Jesteś nikim, w rządzie tylko dzięki głupiemu Olafowi Scholzowi. Gdzie prowadzisz niemiecki naród? - pytał Sołowjow, po czym ponownie pytał, "kto dał Baerbock prawo do zanurzania Niemców w płonieniach wojny?".

- Po co to wszystko? Chcecie dać Ukraińcom więcej pieniędzy należących do niemieckich podatników, którzy z minuty na minutę stają się coraz biedniejsi? - kontynuował propagandysta.