Sołowjow apeluje do Rosjan. Propagandysta mówi o "radości Ukraińców"

Czołowy rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow zaapelował do rodaków, by zastosowali autocenzurę i powstrzymali się od publikacji materiałów pokazujących ukraińskie ataki na terytorium Rosji. Ulubieniec Kremla twierdzi, że "przynoszą one radość" Ukraińcom.