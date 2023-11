Słowackie firmy nie będą miały ograniczeń w sprzedaży broni

Jednocześnie zwrócił się do ministra obrony narodowej o inwentaryzację sprzętu wojskowego ze względu na dotychczasową wielkość dostaw na Ukrainę. Robert Kaliniak chce dokonać przeglądu kontraktów politycznych i handlowych. - Jeśli firma chce wyprodukować broń i gdzieś ją dostarczyć, oczywiście nikt temu nie przeszkodzi - powiedział Fico po spotkaniu z ministrem Kaliniakiem.

Grupa V4. Słowacja żąda ożywienia współpracy. Czesi czekają na nowy rząd w Polsce

Ukraina to niejedyny kierunek w polityce zagranicznej, w którym działa premier Fico. Domaga się od premiera Czech, które przewodniczą obecnie Grupie Wyszehradzkiej (V4), ożywienia współpracy w ramach tej struktury, o czym oznajmił w Pradze minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar. Obok Czech i Słowacji V4 tworzą Polska i Węgry.

Blanar powiedział, że Fico wysłał do premiera Czech Petra Fiali list z żądaniem ożywienia współpracy i jak najszybszego zwołania spotkania w ramach V4. Zwrócił uwagę, ze wśród tematów, które łączą partnerów jest m.in. kwestia rewizji długookresowych ram finansowych w UE oraz pakt migracyjny.

Blanar stwierdził, że Słowacja uważa za nieakceptowalne zmuszanie państw narodowych do przyjmowania określonej liczby migrantów pod groźbą kary. Jak dodał, zadeklarował to podczas rozmowy z szefem dyplomacji Czech Janem Lipavskim. Według Blanara nie jest to właściwa droga, dlatego należałoby raczej wzmocnić ochronę strefy Schengen oraz możliwości agencji straży granicznej i przybrzeżnej Frontex, a także wypełniać postanowienia umów dotyczących readmisji.