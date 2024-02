Słowa Elona Muska padły podczas internetowego spotkania w ramach usługi X Spaces - jest to część należącej do miliardera platformy społecznościowej X. Do pokoju dyskusyjnego dołączyli m.in. republikańscy senatorzy: Ron Johnson, JD Vance, Mike Lee, a także Vivek Ramaswamy, który w styczniu wycofał się z prawyborów prezydenckich w Partii Republikańskiej.