Raport powstały na podstawie sondażu wskazuje, że obywatele Ukrainy coraz mniej ufają swoim politykom. W porównaniu z grudniem 2022 roku odsetek ufających Radzie Najwyższej spadł z 35 do 15 procent. Jednocześnie osoby określające się jako nieufne co do posłów, to już 61 procent.