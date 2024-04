Jak donosi amerykańska gazeta "The Hill", kolejne miesiące bez pomocy USA stawiają pod znakiem zapytania zdolności obronne Ukrainy . Od grudnia Rosja zyskała inicjatywę na linii frontu, a Izba Reprezentantów z republikańską większością - mimo apeli sojuszników Wołodymyra Zełenskiego - wciąż zwleka z zatwierdzeniem pakietu wsparcia.

Ukraina a Rosja. "Skutki mogą być nieodwracalne"

"W zasadzie to, co widzimy teraz na polu bitwy, to wykorzystywanie przez Rosjan luki czasowej w amerykańskim wsparciu. Skutki wszelkich sukcesów Rosji bez konsekwentnej pomocy wojskowej dla Ukrainy mogą być nieodwracalne" - uważa Kateryna Stepanenko z Instytutu Badań nad Ukrainą.