Na froncie w Ukrainie doszło do skandalu wśród Rosjan. Sprawę ujawnił jeden z żołnierzy, który widział, jak dowództwo okrutnie potraktowało jego brata. Żołnierz został przywiązany do drzewa i pozostawiony tak na całą noc. Gdy sprawa wyszła poza szeregi armii, Rosjanin miał udawać, że to Ukraińcy są odpowiedzialni za incydent.