Wywiad z Radosławem Sikorskim pojawił się w czasie, gdy Kongres nie może dojść do porozumienia ws. wsparcia finansowego dla Ukrainy .

Ukraina. Radosław Sikorski ostrzega USA

Pakiet - propozycją demokratów - został powiązany z planem pomocowym dla Izraela , z kolei skrajna część republikanów domaga się dołożenia do pakietu zapisów o wzmocnieniu południowej granicy USA z Meksykiem. Tłem do potyczki parlamentarnej są zbliżające się wybory prezydenckie .

Były przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi przekonywał, że Europa usiłuje "powstrzymać agresywnego dyktatora, który dąży do odbudowania przestarzałego europejskiego imperium".

Wojna na Ukrainie. Radosław Sikorski apeluje

To kolejna taka wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych wobec Moskwy. Tuż po niedawnych zmasowanych atakach rakietowych Rosji na Ukrainę Sikorski wezwał do "odpowiedzi w języku jakim zrozumie Putin: sankcjach". Były marszałek Sejmu wezwał także do przekazania Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu, które "pozwolą mu zlikwidować wyrzutnie i centra dowodzenia".