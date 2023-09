Minister spraw zagranicznych Rosji stwierdził w sobotę, że USA są z Moskwą " w stanie bezpośredniej wojny ". Oprócz tego przekazał, że podobnie wygląda to w przypadku innych sojuszników wspierających Ukrainę, o czym donosi CNN.

Siergiej Ławrow o konflikcie z USA. "Są z Moskwą w stanie wojny"

- Możesz nazywać to, jak tylko chcesz, ale oni (USA - red.) są z nami w stanie bezpośredniej wojny. Możemy nazywać to wojną hybrydową, ale to nie zmienia rzeczywistości - oświadczył w odpowiedzi rosyjski dyplomata.