Zdaniem szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, jeśli decyzje ograniczające pomoc dla Ukrainy zostaną podjęte, będzie to oznaczało, że w tych krajach "do głosu doszli racjonalnie myślący politycy".

- Słyszy się oceny pochodzące od trzeźwo myślących polityków z NATO i Unii Europejskiej. Lepiej późno niż wcale. Nadszedł czas, aby zdali sobie sprawę z całkowitego impasu wojny, którą rozpoczęli rękami Zełenskiego przeciwko Federacji Rosyjskiej - dodał, winiąc Ukraińców i USA za wojnę. Teza ta jest jedną z najczęściej powtarzanych przez rosyjską propagandę, choć w rzeczywistości to kraju Putina najechał na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Siergiej Ławrow: Rosja gotowa na negocjacje pokojowe

Rosyjski dyplomata kolejny raz powtórzył także kremlowską narrację dotyczącą przeprowadzenia rozmów pokojowych , które zakończyłyby "specjalną operację wojskową" (rosyjskie określenie wojny w Ukrainie - red.). Siergiej Ławrow powiedział, że to Ukraina i kraje Zachodu nie chciały usiąść do stołu negocjacyjnego.

- Prezydent Rosji Władimir Putin także wczoraj w ramach linii bezpośredniej, dużej konferencji prasowej, poruszał ten temat, jak to czynił wielokrotnie w poprzednich miesiącach. Nigdy nie uchylaliśmy się od negocjacji. To pytanie nie powinno być kierowane do nas - przekonywał.