Ukraina: Podsłuch w gabinecie generała Załużnego

Jak podał portal Suspine, o potwierdzenie informacji skierowano się do rzecznika prasowego Wałerija Załużnego. Ukraińskie media nie informują, od kiedy podsłuchy mogły znajdować się w pomieszczeniach należących do Załużnego i jego współpracowników.

Media: Konflikt na linii Zełenski Załużny

W mediach od kilku tygodni krążą pogłoski o konflikcie między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a Wałerijem Załużnym, które pojawiły się po wywiadzie ukraińskiego generała dla magazynu "The Economist". Podczas rozmowy stwierdził on, że w wojnie doszło do impasu, ponieważ "ani Ukraina, ani Rosja nie są w stanie prowadzić skutecznej ofensywy".