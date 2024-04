"Sekretny" plan Donalda Trumpa. Chce "nakłonić" Ukrainę

"The Washington Post" w niedzielę podał informacje na temat rzekomego planu Donalda Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie. Jak wynikać ma z prywatnych rozmów byłego prezydenta USA, jest on przekonany, że będzie w stanie zakończyć działania wojenne, zmuszając Ukrainę do zrezygnowania z części swojego terytorium na rzecz Rosji.

USA: "Plan" Donalda Trumpa

Według rozmówców, którzy mieli poznać plan, Trump zamierza "nakłonić" Ukrainę do tego, by zrezygnowała z Donbasu i Krymu. Osoba, która bezpośrednio miała usłyszeć od amerykańskiego prezydenta, co dokładnie zamierza zrobić, przekazała, że Trump uważa, że Ukraina i Rosja "chcą zachować twarz, chcą znaleźć rozwiązanie" a do tego, Ukraińcy w niektórych częściach kraju rzekomo "chcą należeć do Rosji". Reklama

Zdaniem dziennikarzy WP, oddanie Putinowi kontroli nad częścią Ukrainy "rozszerzyłoby jego dyktaturę" w trakcie największej wojny lądowej w Europie od czasów II wojny światowej. Część rozmówców Trumpa ma przekonywać, że nie można dopuścić do takiego rozwiązania sytuacji.

Oficjalnie współpracownicy Trumpa nie wypowiadają się na temat rzekomego planu. - Jakiekolwiek spekulacje na temat planu Trumpa pochodzą z anonimowych i niedoinformowanych źródeł, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w tym, co się dzieje, albo co się wydarzy - twierdzi rzeczniczka sztabu wyborczego Donalda Trumpa Karoline Leavitt. Jak zaznaczyła, Donald Trump to jedyna osoba, która mówi o "zakończeniu zabójstw".

Wojna w Ukrainie. Donald Trump "potrzebuje doby" na zakończenie działań wojennych

Donald Trump już wcześniej oficjalnie deklarował, że będzie w stanie zakończyć wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin, jeśli wygra listopadowe wybory prezydenckie w USA. W odpowiedzi na jego słowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił Trumpa do kraju, na front.

- Zobaczy, co się dzieje, po wszystkim, sądzę, że zmieni zdanie i wszyscy zrozumieją, że nie ma dwóch stron tej wojny, jest tylko jeden wróg i to pozycja Władimira Putina - mówił i przyznał, że "nie wie", jak były prezydent USA miałby zakończyć wojnę w ciągu doby. Reklama

"Nieoficjalny" scenariusz zakończenia wojny

W piątek "La Republica" donosiła o innym planie na zakończenie wojny w Ukrainie. Jak przekazywano, w ostatnim czasie w instytucjach UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego miało pojawić się rozwiązanie, polegające na oddaniu Rosji Krymu i pozostałych okupowanych terytoriów w zamian za wstęp Ukrainy do NATO.

Według dziennika jest to scenariusz, o którym "nikt nie chce oficjalnie mówić", ale wszyscy o nim wiedzą.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!