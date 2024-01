- To nie może zależeć wyłącznie od Niemiec - powiedział w środę w Bundestagu niemiecki kanclerz, cytowany przez agencję dpa. Scholz przypomniał, że Niemcy najbardziej po USA wspierają Ukrainę i zapewniają połowę pomocy z Europy. - Chcemy, aby więcej krajów aktywnie uczestniczyło we wsparciu - podkreślił Scholz, dodając, że "potrzeba wspólnoty i solidarności".

Olaf Scholz krytykuje kraje UE. Mówił o "niewystarczających" dostawach broni

Kanclerz Niemiec już wcześniej w styczniu krytykował kraje UE za "niewystarczające" dostawy broni dla Ukrainy i wzywał do zwiększenia wsparcia militarnego.

- Niezależnie od tego, jak duże jest wsparcie Niemiec, nie będzie ono wystarczające w dłuższej perspektywie dla zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa - mówił podczas konferencji prasowej w Berlinie. Zapewnił wówczas także, że Niemcy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak to będzie konieczne".

Wojna na Ukrainie. Niemcy pomagają w szkoleniu żołnierzy

Dotychczas w ramach unijnej misji przeszkolono w UE około 40 000 ukraińskich żołnierzy. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich w listopadzie 2022 roku, pisze portal Tagesschau. Mówiono wówczas, że początkowo w Niemczech, Polsce i innych krajach UE przeszkolonych zostanie do 15 tys. ukraińskich żołnierzy. Później cel zwiększono do 30 000, a następnie do 40 000. Bundeswehra wyszkoliła ich około 10 tys.