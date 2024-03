Tocząca się od ponad dwóch lat pełnoskalowa wojna w Ukrainie to potężne wyzwanie dla władz w Kijowie, ale i innych krajów zaangażowanych w pomoc napadniętemu przez Rosję państwu. Światowi przywódcy wielokrotnie podkreślali, że jakiekolwiek porozumienie pokojowe jest możliwe jedynie wtedy, gdy zostanie zawarte z uwzględnieniem wszystkich oczekiwań Ukrainy i bez godzenia się na ustępstwa wobec agresora.

Porozumienie pokojowe Ukrainy z Rosją? Olaf Scholz komentuje

O rozmowach, które toczą się na ten temat, poinformował w rozmowie z dziennikiem "Märkische Allgemeine Zeitung" kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Ujawnił on, że zarówno Ukraina, jak i "wiele krajów" dyskutuje obecnie na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa o tym, "jaką formę mogłoby przybrać coś, co doprowadziłoby do rozpoczęcia procesu pokojowego".