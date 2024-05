Scholz i Macron jednym głosem. "Powinniśmy pozwolić Ukraińcom"

Podczas konferencji prasowej w brandenburskim Schloss Meseberg w Niemczech , francuski prezydent wspólnie z kanclerzem Olafem Scholzem krytykował postawę reprezentowaną m. in. przez Stany Zjednoczone , w myśl której dostarczane Ukrainie zasoby mogą być wykorzystywane jedynie na terenie zaatakowanego kraju.

Francja i Niemcy chcą umożliwić Ukraińcom ostrzał celów na terenie Rosji

W podobnym tonie wypowiadał się również kanclerz Scholz, który zaznaczył, że jeśli rząd ukraiński przestrzegać będzie prawa międzynarodowego i warunków określonych przez kraje, które dostarczyły im broń, należy umożliwić jej obronę. - To zadziwiające, że niektórzy twierdzą, że nie należy umożliwić Ukrainie samoobrony i podjąć wszelkich koniecznych do tego środków - przekonywał.

- To do Ukraińców należy decyzja, w jaki sposób użyć tej broni . Zostali nielegalni najechani przez Putina i muszą podjąć odpowiednie kroki. Nie stawiamy w tej sprawie żadnych zastrzeżeń. Postawmy sprawę jasno - Rosja rozpoczęła agresję na Ukrainę, a ta ma pełne prawo na odpowiedź - stwierdził Cameron.

Emmanuel Macron: Nie możemy pozwolić Ukraińcom na ataki na inne cele w Rosji

Podczas konferencji prasowej Macron wyraźnie zaznaczył, że francuska broń może zostać użyta wyłącznie przeciwko celom, z których przeprowadzane są ataki na Ukrainę. - Nie możemy im pozwolić uderzyć w inne cele w Rosji - podkreślał francuski prezydent, wliczając w to nie tylko cele cywilne, ale również wojskowe, niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla obiektów na terytorium Ukrainy .

Francja dostarczyła ukraińskim wojskom m. in. rakiety manewrujące SCALP, mające zasięg do 155 kilometrów, a także haubice samobieżne Ceasar o zasięgu do 42 km.