SBU udaremniła zamach. "To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia próba"

SBU udaremniła zamach na gubernatora obwodu chersońskiego

Ołeksandr Prokudin: To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia próba

W sobotę po godz. 12 czasu polskiego Prokudin odniósł się do informacji w mediach społecznościowych. - Od rana otrzymuję dużo pytań z mediów, by odnieść się do sprawy. Tak to prawda. Niestety, to nie pierwsza i pewnie nie ostatnia próba - mówił.