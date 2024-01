Rzecznik sił powietrznych Ukrainy: Proces trwa, piloci latają z instruktorami

Ignat, odnosząc się do tych słów przekazał, że nie może jeszcze zbyt dużo powiedzieć, a wszystko odbywa się "poufnie". - Żadna konkretna informacja nie jest podawana do wiadomości publicznej, ale to, co powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy jest rzeczywiście prawdą. Jest jasny plan działań partnerów w ramach naszej koalicji lotniczej, do której dołączyły nawet kraje, które nie mają F-16 na wyposażeniu, a mimo to szkolą specjalistów - podał rzecznik, cytowany przez portal Radia Swoboda.